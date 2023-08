Event in Duisburg Statistencasting beim Theaterfest

Duisburg · Gemeinsam mit den Duisburger Philharmonikern und dem Schauspiel Duisburg startet die Deutsche Oper am Rhein am Samstag, 26. August, ab 12 Uhr im Theater Duisburg mit einem großen Fest in die neue Saison. Das Programm kann sich sehen lassen.

23.08.2023, 10:30 Uhr

Im Theater wird am Wochenende die neue Saison mit einem Fest gefeiert. Foto: Jens Wegener

Auf dem Programm stehen neben verschiedenen Miniaturkonzerten etliche Aktionen zum Mitmachen: „Beim Stepptanz oder Balletttraining, im Publikumschor, in einer Drechselwerkstatt, bei Instrumentenpräsentationen oder beim Statist*innencasting können sich Neugierige aller Altersgruppen selbst ausprobieren“, so die Veranstalter. Handgeschneiderte Einzelstücke aus unterschiedlichsten Opern und Balletten können beim Kostümverkauf erstanden werden. Unter Mitwirkung des spontan gegründeten Publikumschors und dem Gewinner des Kinderdirigierens endet das Theaterfest gegen 19 Uhr mit einem Abschlusskonzert. Der Eintritt zum Konzert wie zu allen anderen Aktionen des Fests ist frei. Exquisite Klassik, die man sich vormerken sollte Spannende Konzerte in NRW Exquisite Klassik, die man sich vormerken sollte In seinen verschiedenen Facetten zeigt sich das Theater Duisburg zum Saisonstart bei einem bunten Theaterfest im Haus und auf dem Vorplatz. Neben vielen Mitmachaktionen sind das Ballett am Rhein mit einer öffentlichen „Giselle”-Probe auf der großen Bühne zu erleben und der Jugendclub „Spieltrieb” des Schauspiel Duisburg mit Kostproben aus “Fucking Lonely”. Im Opernfoyer präsentieren sich auch Ensembles der Duisburger Philharmoniker, Nachwuchssängerinnen und -sänger aus dem Opernstudio und Solistinnen und Solisten der Deutschen Oper am Rhein. Kinderchor und Kinderschminken sind genauso vertreten wie die Theater-Werkstätten, die eine Auswahl besonderer Bühnenbildelemente zeigen. Mit der RuhrKultur.Card die einzigartige Kulturszene im Ruhrgebiet entdecken 58 Kulturerlebnisse mit neuen Highlights in 2023 Mit der RuhrKultur.Card die einzigartige Kulturszene im Ruhrgebiet entdecken Beim Theater-Blind Date trifft man vom Intendanten über die Produktionsleiterin bis zum Chefmaskenbildner Mitarbeitende des Hauses und erhält spannende Einblicke in verschiedene Berufe hinter den Kulissen – oder man findet beim Casting auf der Bühne gleich den neuen Traumjob. Kinder nahezu jeder Altersklasse entdecken bei Aktionen der Jungen Oper und klasse.klassik spielerisch leicht Theater und Musik. Zur Stärkung gibt es von Currywurst über Veggiewrap bis zu Kaffee und Kuchen drinnen wie draußen viele Möglichkeiten. Mit einem gemeinsamen Konzert von Profis und Publikumschor klingt das Theaterfest beschwingt aus. Theaterfest mit Kostümverkauf im Theater Duisburg am Samstag, 26. August, von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt frei. Das komplette Programm finden Interessierte auf theater-duisburg.de

(mtm)