Theater : Keine Chance für die Liebe

Am Ende der Vorstellung tobte das Publikum vor allem für Renan Demirkan (l.). Foto: Markus Joosten

Rheinhausen Stephan Eckels „Alles über Liebe“ war am Mittwochabend in der Rheinhausen-Halle zu sehen. Eine etwas dürftige Komödie - mit einer fabelhaften Renan Demirkan

(sado) Es ist vielleicht schon eine Modeerscheinung, wenn Ehepartner bei der kleinsten Krise gleich zum nächsten Paartherapeuten rennen, und diesen Termin neben der Mutter-Kind-Gruppe und dem Fitness-Studio fix in ihren Zeitplan mit einkalkulieren müssen. Das Stück „Alles über Liebe“ von Stephan Eckel in der Rheinhausen-Halle entwickelt sich zu einer bitter-bösen Komödie. In der Hauptrolle ist die bekannte Schauspielerin Renan Demirkan zu sehen, die die völlig überzogene Paartherapeutin Edeltraut Mayer-Wölk abgibt. Mit großen Gesten und weißer Tunika versucht sie, die kriselnde Ehe von Anna (Tanja Schumann) und Carlos (Giovanni Arvaneh) zu retten. Was aber 650 Zuschauer nicht wissen – die Therapeutin leidet selbst noch an einer verflossenen Liebe und soll jetzt beste Ratschläge geben – eine Aufgabe, die ja nur schiefgehen kann.

Das versucht sie mit einer merkwürdigen Mischung aus Yoga- und Pilates, hinzu kommt ein Schuss (gerülpste) Waldorf- und Erlebnispädagogik. Das kommt bei Carlos gar nicht gut an: „Für das Geld, was wir bei Ihnen bezahlen, könnten Sie uns was ganz anderes anbieten als Wasser – vielleicht ein Buffet?“ – damit sind die Standpunkte schon klar verteilt.

Darauf lächelt Edeltraut Mayer-Wölk: „Wie wär es, wenn Sie Ihren Partner zu Beginn der Sitzung erstmal umarmen?“ – somit bringt sie ihren Klienten Carlos schon ein wenig in Rage. Denn so wirklichen Körperkontakt mit seiner Frau Anna will Carlos gar nicht mehr haben, seitdem das Reihenhaus steht und beide nur noch Taxi für die zwei heranwachsenden Kinder spielen. Das geht sogar soweit, dass sich Anna in der Mutter-Kind-Tanzgruppe bei einem Fest noch verkleiden muss.

Aus Sicht der Therapeutin leiden beide unter einem ausgeprägten Problem, dass sie mit ihrer Mutter haben. Carlos reduziert es auf die fehlenden Kochkünste von Annas Mutter: „Wenn man es allein vom Essen her betrachtet, bist du vom Bofrost-Mann aufgezogen worden“, scherzt er.

Das Chaos nimmt seinen Lauf, beide machen sich die größten Vorwürfe und beschimpfen sich, so dass die Therapeutin natürlich eingreifen muss: „Halt! Wie wär es mit einer Entspannungsübung“, sagt sie und schürt natürlich nur den Zorn der beiden weiter an. Am Ende wird klar, dass Carlos Nerven auch deswegen blank liegen, weil sein Architekturbüro kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht und Anna mit ihrer Rolle als Mutter vollkommen überfordert ist. Als sich dann auch noch die Paartherapeutin an ihre verflossene Liebe erinnert und in ein Loch fällt, versuchen Carlos und Anna ihr zu helfen.