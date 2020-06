Theater Duisburg : So sieht das Schauspielprogamm trotz Corona aus

Auch unter dem neuen Label „Schauspiel Duisburg“ ist die Jugendclub-Arbeit ein wesentlicher Teil des Duisburger Selbstverständnisses. Foto: Sascha Kreklau

Stadtmitte Das Sprechtheater ist ab 2020/21 eine eigene Sparte „Schauspiel“. Das vorgestellte Programm steht unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, verspricht aber trotzdem spannende Theaterabende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Hoddick

Als Michael Steindl vor 15 Jahren den Schauspielbereich am Theater Duisburg übernahm, war das ein reiner Gastspielbetrieb. Er leistete Aufbauarbeit mit dem Jugendclub „Spieltrieb“, der sich mit immer mehr professionellen Gästen zum Jungen Ensemble mauserte, zumal immer mehr ehemalige Spieltriebler als Profis zurückkamen. Mit der kommenden Spielzeit 2020/21 nun wird der Duisburger Sprechtheaterbereich zur eigenen Sparte „Schauspiel“. Am Donnerstag wurde ein Spielplan von September 2020 bis Januar 2021 vorgestellt – wie an allen Theatern natürlich auch hier unter Corona-Bedingungen, also mit größerem Abstand, kleineren Besetzungen und kürzeren Spieldauern.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Premieren von Eigenproduktionen. Am 5. September bringt der „Spieltrieb“ den Liederabend „Fucking Lonely“ über das elementare Gefühl der Einsamkeit heraus. Die Bühne Cipolla mit ihrer besonderen Mischung aus Figurentheater, Schauspiel und Musik folgt am 23. September mit der Premiere „Keller“ nach den „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ von Fjodor Dostojewski – das verspricht ein bitterböser Spaß zu werden. Natürlich gibt es auch zahlreiche Wiederaufnahmen aus dem Repertoire, das sich am Schauspiel Duisburg mittlerweile angesammelt hat, zum Beispiel die komplette beliebte Masken-Beatbox-Theater-Trilogie „Klasse“ zum Thema Schule, nämlich am 28. September („Klasse Klasse“), 29. September („Klasse Tour“) und 5. Oktober („Klasse Glück“). Obwohl der Theater-Gastspiel-Markt derzeit praktisch zusammengebrochen ist, sind ein paar attraktive Gastspiele geplant, vor allem das Berliner Ensemble mit „Panikherz“ nach der Autobiographie von Benjamin Stuckrad-Barre am 17. und 18. Oktober (das war ursprünglich für die 41. Duisburger Akzente „Glück“ im März vorgesehen) und das Rheinische Landestheater Neuss mit dem diesjährigen Weihnachtsmärchen „Pünktchen und Anton“ nach Erich Kästner (ab 20. Dezember).

Info Diese Regeln gelten im Theater Coronaschutz Das Duisburger Theater öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Es gilt ein Abstands- und ein Mund- und Nasenschutzgebot. Auf den Sitzplätzen darf der Mundschutz abgenommen werden. Name und Adresse müssen zur Infektionsverfolgung hinterlegt werden. Im großen Saal gilt eine Kapazitätsgrenze von 100 Personen.

Fast alle Vorstellungen sind für den Großen Saal geplant. Ausnahmen sind zwei Ein-Personen-Stücke, nämlich „Iphigenia“ von Gary Owen, frei nach den antiken Mythos über das Opfer des Einzelnen für ein vermeintlich größeres Ganzes im Foyer III unterm Dach des Theater (Premiere ist am 1. Oktober) und die Wiederaufnahme „Bunny“ von Jack Thorne (ab 23. November). Zwölf weitere Produktionen, die ihre Heimat im Foyer III haben, stehen noch auf der „Wunschliste“ des Theaters, insbesondere „Rattenkinder“, von der sich die jungen Darsteller durch die erzwungene Spielpause noch nicht verabschieden konnten, und „Der gute Mensch von Sezuan“, die geprobt wurde, aber noch keine Premiere hatte.

Was genau gespielt wird, hängt von den dann gültigen Corona-Regelungen ab, sich nach der Entwicklung des Infektionsgeschehens richten. Alle Abos sind bis zum Ende des Jahres ausgesetzt, die Abonnenten haben Gutscheine für die im Frühjahr ausgefallenen Vorstellungen erhalten. Der Vorverkauf von Einzelkarten beginnt am 17. August für alle Abende bis zum 31. Oktober, für alle weiteren Vorstellungen jeweils zu Beginn des Vormonats. Aktuelle Informationen gibt es am einfachsten im Internet unter www.theater-duisburg.de.

(hod)