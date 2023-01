Theater-Jugendclub Duisburger Spieltrieb ist seit 18 Jahren eine Erfolgsgeschichte

Vor 20 Jahren sprach der damalige Duisburger Theaterchef Rolf Rüdiger Arnold freundlich-raunend vor den Mitgliedern des Kulturausschusses: Unter dem Dach des Stadttheaters gebe es einen großen Raum, der bislang kaum oder nur als gigantische Rumpelkammer genutzt werde. Er, Arnold, könne sich vorstellen, dieses Obergeschoss sinnvoller zu nutzen. So richtig angesprungen sind die damaligen Kommunalpolitiker nicht auf diesen Plan. Sie merkten nur etwas lahm an, dass keine Kosten entstehen dürften. Nein, keine zusätzlichen Kosten, versicherte Arnold. Im Jahr 2004 konnte Arnold als neuen Theatermitarbeiter Michael Steindl gewinnen, der seit 1998 als Dramaturg am Schauspiel Essen arbeitete, dessen Intendant damals der renommierte Jürgen Bosse war. Arnold entschied sich nicht zuletzt für Steindl, weil dieser selber Regieerfahrung hatte und in Essen den Schauspieljugendclub namens „Spieltrieb“ leitete. Steindl sorgte gleich für frischen Wind im Duisburger Schauspiel. Und schon wenige Monate nach seinem Amtsantritt gründete er den Duisburger „Spieltrieb“, in dem er als Leiter, Regisseur, Dramaturg oder auch mal im Hintergrund als Beleuchter Theaterprojekte durchführt. Dass er den Namen „Spieltrieb“ übernehmen dürfe, wurde Steindl ausdrücklich von Jürgen Bosse gestattet. Das erste Duisburger Spieltrieb-Stück war 2005 „Der Glöckner von Notre Dame“ nach Victor Hugo. Die Premiere war auf Anhieb ein Riesenerfolg. Und der Aufführungsort war jenes von Rolf Rüdiger Arnold erwähnte Theater-Dachgeschoss, das nun Foyer III heißt.