Kultur in Duisburg Das sind die Highlights der neuen Schauspiel-Saison

Die Corona-Zeit war bitter für das Theater. Und auch nach Aufhebung der Beschränkungen fand das Publikum nur zögerlich ins Schauspiel zurück. Aber nun, kurz vor Ende der Spielzeit 2022/23, geht es mit den Besucherzahlen wieder nach oben. Während in der Spielzeit 2021/ 22 rund 12.000 Eintrittskarten im Schauspielbereich des Stadttheaters verkauft werden konnten, sind es nach der jüngsten Bilanz rund 17.500. Schauspiel-Intendant Michael Steindl zeigte sich zuversichtlich, dass man am Ende der kommenden Saison zahlenmäßig wieder das Vor-Corona-Niveau von rund 20.000 Schauspielbesuchern erreichen wird. Das Schauspielprogramm der Saison 2023/24, das am Donnerstag vorgestellt wurde, stimmt da zuversichtlich. Geboten werden insgesamt 142 Vorstellungen mit 52 verschiedenen Produktionen, darunter sieben eigene und vier Koproduktionspremieren sowie Gastspiele bedeutender Bühnen.