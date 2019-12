Duisburger Schauspielprogramm 2020 : Panikherz voller Glück und böse Hitler-Satire

Am 14. und 15. März gastiert das Berliner Ensemble mit „Panikherz“ nach dem Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre in Duisburg. Foto: Moritz Haase

Duisburg Das Duisburger Theaterprogramm von März bis Juni listet 22 Inszenierungen und 67 Vorstellungen auf. Beim Akzente-Theatertreffen gastieren Bühnen aus Berlin und Dresden.

Die aktuelle Schauspielsaison läuft gut – die Zielmarke von 20.000 Besuchern werde vermutlich wieder überschritten, sagte (Noch-)Kulturdezernent Thomas Krützberg im Pressegespräch, bei dem das Programm für die zweite Spielzeithälfte vorgestellt wurde. Insgesamt werden 22 unterschiedliche Inszenierungen von März bis Juni 2020 geboten. Im Theater kann man in dieser Zeit 67 Mal Schauspiel auf höchst unterschiedliche Weise im großen Haus, im Opernfoyer und im Theaterfoyer III unter dem Dach des Hauses erleben.

Das traditionelle Theatertreffen zu den Akzenten fällt im kommenden Jahr vergleichsweise bescheiden aus. Immerhin gibt es zwei ganz große Theaterabende im großen Haus: Am 14. und 15. März gastiert jeweils um 19.30 Uhr das Berliner Ensemble mit „Panikherz“ nach dem gleichnamigen Roman des „Popliteraten“ Benjamin von Stuckrad-Barre im Stadttheater. „Panikherz“ gilt als Stuckrad-Barres Autobiografie. Sie erschien vor drei Jahren und landete gleich auf der Spiegel-Bestsellerliste. Der Autor erzählt mit zum Teil sympathisch-schnorrigem Hochmut von seinen Hochs und Tiefs. Wobei Rockstar Udo Lindenberg einen durchaus therapeutischen Einfluss gehabt haben muss. Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, hat das 564-Werk in ein Theaterstück von zwei Stunden (ohne Pause) verwandelt. „Muss man gesehen haben“, versichert Schauspiel-Intendant Michael Steindl.

„Westend“ von Moritz Rinke ist eine moderne Adaption von Goethes „Wahlverwandtschaften“. Foto: Arno Declair

Info Mehrere Abos und Festival-Pass Abonnement Das Theater bietet mehrere Schauspiel-Abos und gemischte Abos an. Das Schauspiel-Abo S enthält gewissermaßen als Bonus noch die Komödie „Schöne Bescherungen“, die am 26. Dezember im Theater gespielt wird. Darüber hinaus die Stücke „Klasse Glück“, „Mein Kampf“ und „Antigone“. Angeboten wird auch eine Sechser-Karte für Schauspielabende. Pass Für das Akzente-Theatertreffen wird ein Festival-Pass angeboten für drei Schauspiel-Produktionen im Großen Haus. Abos und Festival-Pass bieten Nachlässe von rund 25 Prozent gegenüber den Normalpreisen. Auskünfte Informationen gibt es an der Theaterkasse unter Tel 0203 28362100.

Das Staatsschauspiel Dresden kommt mit Shakespeare „Ein Sommernachtstraum“ ins Stadttheater (21./22. März). In den Dresdner Neuesten Nachrichten hieß es nach der Premiere: „Theater als Traumfabrik, in einer Art Musical mit mancherlei Anspielungen an Hollywood, Theater im Theater doppelt und dreifach verstrickt.“

Der Duisburger Schauspieljugendclub, in dem junge Talente und Schauspielprofis gemeinsam auf der Bühne stehen, wächst mehr und mehr zu einem eigenen Ensemble zusammen. Das wird auch in der neuen Broschüre dokumentiert. Dort werden alle Spieltrieb-Akteure mit Bild und Text vorgestellt. Darunter findet man auch immer mal wieder bekannte, sogar prominente Schauspieler wie beispielsweise Roland Riebling, den man vor allem als „Assistent von Schenk und Ballauf“ aus dem Kölner Tatort kennt. Riebeling spielt in „Antigone“ von Jean Anouilh mit. Das Stück feiert am 6. Juni Premiere. Spieltrieb-Produktionen bereichern auch wieder das Akzente-Programm mit interessanten Stücken, wie „Einer und eine“, eine, wie es heißt, „moderne Liebesgeschichte mit Hindernissen“ oder „Bunny“, einem atemberaubenden Action-Stück mit Akteuren, die um die 18 Jahre alt sind.

Die böse Hitler-Satire „Mein Kampf“ feiert am 13. April Premiere. Foto: Sebastian Hoppe

Das Motto der Duisburger Akzente 2020, die im März veranstaltet werden, heißt „Glück“. Deshalb kann natürlich ein bewährtes und sehenswertes Stück wie „Der Weg zum Glück“ von Ingrid Lausund nicht fehlen (13. März, 19.30 Uhr). Und in Koproduktion von Theater Strahl (Berlin) und Theater Duisburg wird als Premiere das Maskentheaterstück „Klasse Glück“ aufgeführt (ab 26. März).

So manch anderer Theaterabend verdient besondere Erwähnung. Beispielsweise die böse Hitler-Satire „Mein Kampf“ von George Tabori (23./24. April), „Super & Action“, eine Koproduktion von Theater Duisburg mit dem Ensemble Tobos und den Freilichtspielen Schwäbisch Hall, bei der es um dramatisierte Gewalt geht (17./18. Juni).