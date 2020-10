Warum Duisburg schon wieder im „Schwarzbuch“ auftaucht : „Langsam ist Schluss mit lustig“

Duisburg Schon mehrfach hat sich der Bund der Steuerzahler mit der nicht genutzten Stufenpromenade im Innenhafen und dem gescheiterten Projekt „The Curve“ auseinandergesetzt. Auch 2020 ist dies wieder ein Thema.

Auch im neuen „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler ist der Innenhafen mit seiner Freitreppe und dem gescheiterten Projekt „The Curve“ vertreten. Mehr als zehn Millionen Euro habe die Stadt Duisburg nach eigenen Angaben in das Grundstück gesteckt, um es baureif zu machen. „Nach dem Foster-Bau-Debakel, dem jahrelangen Stillstand und dem Scheitern von „The Curve“ kann man zu der neuen Ausschreibung nur noch sagen: Die Hoffnung stirbt zuletzt“, so Bärbel Hildebrand vom Steuerzahlerbund.