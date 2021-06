Amerikanischer E-Auto-Hersteller : Tesla eröffnet Center in Duisburg

Duisburg Kult-Autos für Duisburg: Nur kurz nach der Eröffnung des Tesla Centers Dortmund-Holzwickede nimmt der US-amerikanische Elektrpautohersteller Tesla in Duisburg die zweite Niederlassung für das Ruhrgebiet in Betrieb.

Das neue Center an der Arnold-Dehnen-Straße in Obermeiderich soll sowohl Verkauf, Werkstatt und Auslieferung bieten. Tesla gilt als führender Produzent von E-Autos und hat bereits Niederlassungen in Düsseldorf, Köln, Dortmund und nun auch in Duisburg.