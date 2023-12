Terror-Prozess um Maan D. „Die Duisburger Innenstadt und das Fitnessstudio wurden Teil seines Schlachtfeldes“

Maan D. habe von Tag Eins nicht mit ihm gesprochen, sagt dessen Strafverteidiger. Für D. sei er nur ein Beobachter des Prozesses gewesen, sagte er am Montag im Oberlandesgericht in Düsseldorf. Ein Plädoyer gibt es von ihm also nicht. Das der Bundesanwaltschaft fällt dafür umso länger aus. Ausführlich zeichnet die Vertreterin der Bundesanwaltschaft ein Bild von dem Mann, der im Diesseits töten und im Jenseits leben will. „Klassische IS-Propaganda“, ordnet sie ein. Maan D., der auf der Anklagebank sitzt und zuhört, habe sich mit dieser Kriegspropaganda radikalisiert. Kostenpflichtiger Inhalt Sein Ziel: Menschen töten im Sinne des Dschihad, und bei seinem Kampf sterben, um Märtyrer zu werden. „Die Duisburger Innenstadt und das Fitnessstudio wurden Teil seines Schlachtfeldes“, so die Bundesanwältin.