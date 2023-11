Prozess um Terroranschlag bei John Reed „Bis heute kann ich beim Sport keine Musik mehr hören“

Duisburg/Düsseldorf · Dem Angeklagten schauten sie keine Sekunde in die Augen: Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf sagten am Freitag weitere Opfer aus, die im April in einem Fitnessstudio in Duisburg von einem Terroristen attackiert wurden. Sie berichten von Albträumen und Gewaltfantasien.

24.11.2023 , 14:33 Uhr

Der Angeklagte Maan D. beim Auftakt des Prozess. Ihm droht lebenslange Haft. Foto: dpa/Christoph Reichwein