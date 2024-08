Terror-Prozess in Duisburg „Er möchte töten und sterben“

Ein Zeuge in Handschellen betritt am Mittwochmorgen Saal 101 im Duisburger Landgericht, er trägt Jogginghose und Schlappen. Dann sagt er: „Ich habe sofort gemerkt: Der ist anders.“ Und: „Der hat Leute gekillt.“ Der Zeuge spricht über Tarik S., den angeklagten IS-Kämpfer. Zusammen sitzen die beiden derzeit in Untersuchungshaft in der JVA Düsseldorf. „Er möchte töten und sterben“, sagt der Zeuge. Das habe S. im Gefängnis jedenfalls erzählt.