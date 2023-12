Höchststrafe bei Terror-Prozess in Duisburg Von Reue keine Spur

Maan D. betritt mit erhobenen Finger Saal 1 des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Die berüchtigte Geste der Terroristen des Islamischen Staates (IS) machte er auch schon beim Prozessauftakt. Nun, am Ende des Prozesses, hat Maan D. die Höchststrafe erhalten. Von Maan D. ist nichts zu hören. Die Kapuze seiner Jacke hat er über seinen Kopf gezogen. Am Montag sagte er noch während der Plädoyers, ihm sei egal, wie über ihn gerichtet würde, er hoffe, dass Gott ihn ins Paradies bringe.