Beratung für Kinder, Jugendliche und Angehörige : Team Diagnostik hilft bei Missbrauchs-Verdacht

Das Team Diagnostik (v.l.): Rosa Stork, Irmgard Borsch, Sabine Block, Lydia Arndt und Yansa Schlitzer. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Duisburg Das Team Diagnostik berät immer mehr Kinder und Jugendliche, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sein könnten. Steigende Fallzahlen im Jahr 2018.

Es sind Zahlen, die Yansa Schlitzer vom Duisburger Kinderschutzbund, so lieber nicht lesen würde: „Im aktuellen Jahresbericht des Teams Diagnostik sind die Zahlen der Beratungen weiter angestiegen“, sagt sie. Das Team Diagnostik ist ein Bündnis aus vier Beratungsstellen, das bei Vermutung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen hilft. Schlitzer ist eine von fünf Fachfrauen, die in dem Bündnis des Caritas e.V., der Evangelischen Beratungsstelle, dem Kinderschutzbund und Verein Wildwasser Duisburg, seit nunmehr sechs Jahren rund um das Thema „Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ beraten – oft in Kooperation mit dem Jugendamt.

2018 wurden dem Team Diagnostik 202 Fälle gemeldet. Insgesamt gab es 2125 Kontakte und davon 1209 Kontakte mit Kindern und Jugendlichen. In 89 Fällen wurde eine Diagnostik durchgeführt, das heißt eine Klärungshilfe bei Vermutung auf sexualisierte Gewalt. In 113 Fällen nahmen Betroffene von sexualisierter Gewalt auch nach der Diagnostik noch Beratung in Anspruch.

„Dieses breite Angebot zeichnet Duisburg wirklich aus“, sagt Sabine Block aus der Beratungsstelle Wildwasser. Besorgte Eltern, Fachleute oder Menschen denen Kinder oder Jugendliche auffallen und die Betroffenen selbst, können sich an die verschiedenen Einrichtungen wenden und bekommen zeitnah Hilfe. Die Fälle werden immer komplexer, weiß Irmgard Borsch von der Evangelischen Beratungsstelle. So sind oft unterschiedliche Personen und Institutionen involviert. Das erfordert eine gute Vernetzung und Kooperation mit den bestehenden Einrichtungen in Duisburg. Diese Vernetzung sei seit dem Bestehen des Teams sehr gewachsen.

Aus diesem Grund bieten die Fachfrauen auch regelmäßige Fortbildungen zum Thema für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kitas, Schulen und der Jugendhilfe an. „Es ist enorm wichtig, dass uns die Fachleute in Duisburg kennen und sich bei der Vermutung auf sexualisierte Gewalt an einem Kind oder Jugendlichen, bei uns melden und sich professionell begleiten lassen“, sagt Lydia Arndt aus der Beratungsstelle Wildwasser.

Rosa Stork von der Beratungsstelle der Caritas erinnert sich, wie viel Engagement und Vorbereitung verschiedener Gremien im Vorfeld nötig waren, um diese Stellen für Duisburg zu schaffen. 2018 fand anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Teams eine Fachveranstaltung statt. Alle Kolleginnen freuten sich über ein „sehr gutes Feedback“, das ihre Arbeit bestätigt habe.

(RPN)