Fans aus Duisburg in Gelsenkirchen „Taylors Songs sind so, als ob ich ihr Tagebuch lesen würde“

Linett, ihre Mama und Freundin Chiara sind extra aus der Stadt Duisburg angereist. Zwar konnten sie für keines der Konzerte der Sängerin Taylor Swift Tickets ergattern. Die Aufregung in Gelsenkirchen wollen sie trotzdem miterleben. Am Mittwoch gibt Taylor Swift das erste von insgesamt drei Konzerten in der Stadt. Danach reist der Popstar weiter nach Hamburg und München für weitere Auftritte.