76 Taufen am Samstag : Tauffest der Evangelischen Kirche am Großenbaumer See

Auch erwachsene Personen können sich am Samstag taufen lassen. Foto: Evangelischer Kirchenkreis

Großenbaum Der Evangelische Kirchenkreis feiert am Samstag ein großes Tauffest am Großenbaumer See.

Bei der Taufe wird die festliche Aufnahme eines Menschen in die christliche Gemeinde auch mit einigen Tropfen Wasser besiegelt, das die Pfarrerin oder der Pfarrer über den Kopf des Täuflings gießt. Beim evangelischen Tauffest am Samstag, 29. Juni, bei dem 76 Menschen das Sakrament der Taufe erhalten, das alle Christen miteinander verbindet, ist mehr Wasser im Spiel: Es wird am See im Freibad Großenbaum gefeiert, und die meisten Eltern werden mit ihren Babys und kleinen Kindern zusammen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ins Wasser des Sees steigen.

Zu Beginn feiern die 50 Familien mit ihren Gästen um 11 Uhr einen Gottesdienst, den Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg gemeinsam gestalten. Dabei werden nicht nur viele Kinder vor der am Ufer aufgebauten Bühne sitzen, denn Kirchenmusikerin Annette Erdmann wird auf der Bühne mit „ihren“ Mädchen und Jungen aus dem Kinderchor eine Geschichte von Jesus und seinen Freunden am See Genezareth lebendig werden lassen.

Zu den Taufen verteilen sich die Familien unter der Führung von je zwei Pfarrerinnen und Pfarrern auf acht Taufstellen, die am Ufer des Sees verteilt sind. Wenn die 76 Menschen – in der Mehrzahl kleine Kinder und Babys, aber auch größere Kinder, Jugendliche und eine Erwachsene – getauft sind, kehren sie von Musik begleitet zur Bühne zurück. Alle empfangen dort den Segen, mit dem der Gottesdienst um 12.30 Uhr endet. Um die Uhrzeit nimmt das Seebad auch wieder den Badebetrieb auf.

Pfarrer Armin Schneider, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, ist froh, dass nach dem ersten Tauffest, das die Kirche 2012 im Landschaftspark feierte, für die Neuauflage wieder ein Ort gefunden wurde, der von den Menschen so gut angenommen wird. „Die Wahl des Ortes ist ideal“, sagt Ute Sawatzki, Pfarrerin in Wedau und federführend bei der Organisation des Tauffestes. „Denn gerade die Taufe unter freiem Himmel am Wasser erinnert wie alle Taufen an die Taufe Jesus. Er wurde im Jordan getauft in fließendem Wasser und unter natürlich freiem Himmel.“

(RP)