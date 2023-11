Tarifkonflikt in der Stahlindustrie IG Metall ruft zu Warnstreiks auf

Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall erste Warnstreiks angekündigt, die unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht beginnen sollen. Bereits in der Nacht zum Freitag (1. Dezember) wollen Beschäftigte in Salzgitter, Georgsmarienhütte (beides Niedersachsen) und Finnentrop (NRW) um 0.00 Uhr die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag in Düsseldorf ankündigte. In Salzgitter will IG Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban zu den Beschäftigten der Salzgitter AG sprechen.