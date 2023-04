Festival, Rock und Pop-Klassiker und Schlemmen Wo in Duisburg in den Mai getanzt werden kann

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Huckingen lädt am 30. April ab 20 Uhr in den Steinhof ein. Der Einlass startet um 19 Uhr, der Außenbereich ist ab 18 Uhr geöffnet. Die Tickets kosten 13,50 Euro. An der Abendkasse sind sie für 15 Euro erhältlich. Der Einlass ist ab 18 Jahren erlaubt. Tickets gibt es über die Tickethotline 0203 72999986. Weitere Informationen gibt es unter www.schuetzen-huckingen.de. Adresse: Steinhof, Düsseldorfer Landstraße 347, 47259 Duisburg, 0203 72999984, kontakt@steinhof-duisburg.de