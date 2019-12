Tag des Ehrenamtes : Viele Wochenenden fürs Ehrenamt geopfert

Jean-Claude Schenck ist Kreisbereitschaftsleiter der DRK-Einsatzeinheit West in Friemersheim. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Jean-Claude Schenck (45) ist Statistiker und war auf der Suche nach einem Hobby. Seit zwei Jahren ist er DRK-Kreisbereitschaftsleiter.

Was prädestiniert einen Mann wie Jean-Claude Schenck eigentlich dazu, eine verantwortungsvolle ehrenamtliche Stelle wie die eines Kreisbereitschaftsleiters zu übernehmen? Auf diese Frage hat der große, breitschulterige Mann mit dem Lockenkopf eine schnelle Antwort: „Eigentlich nichts.“ Um so erstaunlicher, dass der 45-jährige Statistiker, der beruflich bei einer Behörde eigentlich so gar nichts mit Rettungseinsätzen und Hilfsorganisation zu tun hat, es so weit gebracht hat. Er erinnert sich: „Vor zwölf Jahren war ich auf der Suche nach einem Hobby – aber einem wirklich sinnvollen.“ Zuvor war er nicht so recht fündig geworden: „Malen kann ich nicht, und besonders sportlich bin ich auch nicht.“

Beim DRK fand er schnell Gefallen an dem Gemeinschaftssinn und dem kollegialen Umgang. Um in vorderster Front helfen zu können, absolvierte er erst einmal diverse Grundschulungen: Erste Hilfe, Sanitäts- und Rettungsdienstausbildung. Später kamen weitere Schulungen hinzu, unter anderem auch eine psychosoziale Notfallausbildung. Schließlich wurde Schenck auch noch für Leitungs- und Führungsaufgaben qualifiziert. Das hört sich nach viel zeitaufwändiger Arbeit an – und das ist es auch: „So 30, 40 Wochenenden im Jahr gehen dabei schon drauf.“ Aber – niemand zwang Jean-Claude Schenck dazu. Und er tat und tut es gerne. Das merken auch die übrigen zur Bereitschaft gehörenden Ehrenamtler. Die Leiter der Einsatzeinheiten werden nämlich nicht ernannt, sondern von den Mitgliedern der Bereitschaft demokratisch gewählt. Die formale Qualifikation alleine reicht daher nicht – auch die Kommunikation mit dem Team muss stimmen.

INFO Migranten für das Ehrenamt begeistern Foto: Christoph Reichwein (crei) Preis Anna Zalac, Leiterin der Familienbildung des DRK in Duisburg, erinnert sich gerne an die Entgegennahme des Förderpreises „Helfende Hand“ in Berlin. „Mit sechs Ehrenamtlichen und drei Hauptamtlichen sind wir in die Hauptstadt gefahren, alle in Rotkreuz-Montur.“ Große Chancen auf einen Preis hatte man sich zunächst nicht ausgerechnet – die Zahl der Mitbewerber und Konzepte war groß. Inhaltlich geht es darum, Migranten und Flüchtlinge für die Arbeit als Ehrenamtliche beim Roten Kreuz zu gewinnen. Das Duisburger Beispiel wurde vom Ministerium als vorbildlich eingestuft. Projekt Das Projekt verknüpft die Arbeit der Hauptamtlichen bei der Familienbildung, die sich auch um Migrantenfamilien kümmert, Sprach- und Integrationskurse veranstaltet, mit der Tätigkeit der Ehrenamtlichen in den Bereitschaften. So hat das DRK auch eine Broschüre erstellt, die die Arbeit der Bereitschaften vorstellt. Sie soll bald auch in arabischer, türkischer und kurdischer Sprache vorliegen und wird unter anderem auch in Flüchtlingsunterkünften, bei der Familienbildung oder im Sozialamt ausgelegt.

Das DRK in Duisburg hat drei Bereitschaften, eine davon in einem ländlichen Anwesen an der Friemersheimer Straße in Friemersheim. Die Bereitschaften sind vor allem bei Großveranstaltungen gefragt: Sie übernehmen den Sanitätsdienst beim Rosenmontagszug, sind bei den Heimspielen des MSV Duisburg vor Ort an der Schauinslandreisen-Arena, betreuen Hilfsbedürftige beim Rhein-Ruhr-Marathon oder anderen größeren Open-Air-Veranstaltungen. Bei den Fußballspielen in Wedau ist das DRK schon viele Jahre präsent. Dort ist bei Heimspielen auch die älteste aktive Ehrenamtlerin des DRK Duisburg präsent: Friedel Schultheis (89) ist hier noch regelmäßig mit von der Partie.

Natürlich gehört die Unterstützung und Kooperation mit anderen Hilfskräften wie der Feuerwehr zum Aufgabenspektrum, zum Beispiel bei Unglücken oder Katastropheneinsätzen. Im Flur der Hauptgebäudes der Einsatzeinheit in Friemersheim hängt ein großes Foto des Teams, das 2013 zum Hochwasser nach Magdeburg gefahren war. Daran erinnert sich Schenck gern zurück: „Erst hieß es, wir seien dort vier Tage für die Sanitätsversorgung und Verpflegung für 30 Helfer zuständig. Doch dann kam die Meldung, dass wir auch für weitere 150 Feuerwehrleute zuständig sind.“ Die Rotkreuzler stürmten daraufhin ein weiteres Mal die Metro, packten palettenweise Konservendosen in ihre Fahrzeuge und fuhren nach Sachsen-Anhalt. „Dort waren insgesamt 30.000 Hilfskräfte im Einsatz, alle Quartiere waren belegt. Wir haben in einem Schwimmbad campiert“, so Schenck. Aber auch Einsätze wie bei einem spektakulären Zugunglück oder der Sprengung des „Weißen Riesen“ in Hochheide bleiben unvergessen – und zeigen, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtler immer wieder ist. Um so wichtiger ist die Nachwuchsförderung. Und dabei zeigt das DRK in Duisburg ein ganz besonderes Engagement, wie die jüngste Auszeichnung in Berlin bei der Aktion „Helfende Hand“ (siehe Box) gezeigt hat.

Dabei liegt der Schwerpunkt bei der Gewinnung von Migranten als Ehrenamtliche. „Das ist schon deshalb wichtig, weil wir auch Übersetzer brauchen. So ist die Räumung eines Hochhauses einfacher, wenn wir den nicht deutsch sprechenden Bewohnern klar machen können, warum sie ihre Wohnung jetzt verlassen müssen“, berichtet Schenck.

Zu den Ersten gehören Abdul Rahman Alkhatib und sein Bruder Muhammet. Die beiden syrischen Flüchtlinge sind Teil des Teams im Einsatzzentrum West. „Viele Flüchtlinge wissen nicht, wie sie mit Menschen in Kontakt kommen können. Ich bin sehr glücklich hier beim DRK, das ist ein sehr gutes Gefühl“, sagt der Syrer. Er hatte sich in Eigeninitiative beworben. Das Rote Kreuz kannte er bereits aus seiner syrischen Heimat, wo er schon als Rettungssanitäter gearbeitet hatte. „Ich will ehrenamtlich arbeiten, ich möchte dafür gar kein Geld“, so Abdul Rahman Alkhatib, der so der Gesellschaft auch etwas zurückgeben möchte.

„Die Stadt möchte sich ausdrücklich beim DRK bedanken“, erklärte der Beigeordnete Thomas Krützberg, der den Bundespräsidenten zitierte: „Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft.“

Ein Teil des Team des Einsatzzentrums, unter ihnen auch Abdul Rahman Alkhatib (2. von rechts) und sein Bruder Muhammed (Mitte). Foto: Christoph Reichwein (crei)