Zur Feier der Bude Das ist das Duisburger Programm beim Tag der Trinkhallen

Der Veranstalter rät, sich die Buden – auch in anderen Städten – mit dem Rad anzuschauen. Gut, dass man im Ballungsraum Ruhrgebiet schnell das nächste Ziel erreichen kann. Wer Interesse am Thema Fußball hat, kann sich etwa das Programm an der Trinkhalle Dortmunder Kronen anschauen und sein Fußball-Wissen bei einem Quiz mit anderen Fußball-Fans des Reviers testen. In Wesel gibt es beim WE Kiosk und Ticketshop zur Programm-Sparte „Gemischte Tüte“ pop-optimistische Klänge von Binyo, einem Sänger und Liedtexter. Die Blaue Bude in Dinslaken bietet „Kleinkunst“ – mehrere Musiker und Kabarettisten präsentieren dort ihr Programm. Auch in Dinslaken mit dabei, wenn auch ohne kuratiertes Programm, ist das Kiosk und Bistro Temel.