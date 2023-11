Tag der offenen Tür Was die weiterführenden Schulen in Duisburg bieten

Künftige Fünftklässler und Oberstufenschüler können am Samstag, 25. November von 10 bis 13 Uhr die Gesamtschule-Süd in Großenbaum besuchen. Auch hier wird es Mitmachstationen von den Fachbereichen Kunst, Physik und der Gesellschaftslehre geben. Im Lesegarten der Bibliothek werden außerdem die Gewinner des Vorlesewettbewerbs Passagen aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Für die Eltern finden am 14. Dezember und am 11. Januar 2024 jeweils um 18 Uhr in der Mensa Informationsabende statt.