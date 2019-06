Tag der Architektur in Duisburg : Ein zweites Wohnzimmer im Garten

Duisburg Zum „Tag der Architektur“ öffnete Alina Ioana ihr kleines Garten-Paradies in Meiderich. Es wurde mit viel Liebe zum Detail geplant und umgesetzt.

Michael Krahl war extra mit dem Fahrrad nach Meiderich gekommen. Grund war der deutschlandweite „Tag der Architektur“. Duisburg war mit insgesamt drei Objekten am Start, die am Wochenende besichtigt werden konnten.

Der Neudorfer hatte sich ganz bewusst das „Gartenwohnzimmer“ von Alina Ioana ausgesucht, das auf der Internetseite zum diesjährigen Aktionstag vorgestellt wurde. Und das, was er vor Ort auf einem Hinterhof an der Weißenburger Straße zu sehen bekam, begeisterte ihn sichtlich: „Das ist alles sehr gut gelungen. Der Garten wirkt sehr gemütlich, das ist ein richtiger kleiner Erholungsort.“

Experten Dabei waren auch die Architekten und Bauherrn, die vor Ort die Fragen der Besucher beantworten. Das Besichtigungswochenende findet in der Regel jeweils am letzten Juni-Wochenende statt.

Nach Vorschlägen des Architekten wurde das neue „Open-Air-Wohnzimmer entwickelt. „Ich wollte gerne eine Art mediterranen Garten, hatte von Anfang an Vertrauen zu Christian. Und der hat das prima hingekriegt“, ist Alina Ioana, die seit einigen Jahren in Meiderich lebt, ihrem mittlerweile zum Freund gewordenen Architekten dankbar. Der Architekt hat erstmal die Fläche vergrößert. Der alte Geräteschuppen wurde abgerissen, der neue Holzbau um einige Meter nach hinten verschoben. Dazu mussten einige der zum Grundstück gehörenden Parkplätze weichen. „Damit hatten wir eine Fläche von 130 Quadratmetern geschaffen, die dann entsprechend den Wünschen der Eigentümerin neu gestaltet werden konnte“, erläuterte der Duisserner.

„Wir haben auch noch einen Weißdorn gepflanzt, den lieben Vögel und Insekten, genauso wie die Feige und den Lavendel“, erläutert Christian Pacyna. Und frische Kräuter hat Alina Ioana auch immer parat, wenn sie für sich und ihre Gäste kocht. Bereits im Jahr 2016 konnte es sich die Gartenbesitzerin in ihrem romantischen „grünen Wohnzimmer“ gemütlich machen, der Umbau dauerte gerade mal ein halbes Jahr. Die Abendstimmung in ihrer privaten kleinen Oase – gezielt eingesetzte indirekte Beleuchtung sorgt dabei für ganz besonders stimmungsvolle Effekte – liebt die in einem Krankenhaus tätige Meidericherin besonders: „Da kommt man nach der Arbeit schnell wieder runter, ich bin total glücklich, wenn ich dann bei einem Gläschen Wein und leiser Musik in den Sternenhimmel schauen kann.“