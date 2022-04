DGB-Fest in der Innenstadt : So soll der 1. Mai in Duisburg werden

Andere Politiker, andere Zeiten: die damalige Arbeitsministerin Andreas Nahles (SPD) bei der Duisburger DGB-Kundgebung am 1. Mai 2015. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es am Sonntag wieder eine große DGB-Veranstaltung zum Tag der Arbeit in Duisburg. Dass dabei noch nicht alles wie gewohnt zugeht, hat allerdings weniger mit der Corona-Pandemie zu tun.

Gerne hätte Angelika Wagner nach zwei Jahren Pandemie mal wieder gesagt: Alles wie gewohnt. Doch auch in diesem Jahr musste die Duisburger DGB-Vorsitzende mit ihren Mitstreitern kurzfristig umplanen. Statt nach der Corona-Zwangspause wieder in den derzeit als Geflüchteten-Unterkunft genutzten Landschaftspark Nord zurückzukehren, findet die traditionelle Gewerkschaftsveranstaltung zum 1. Mai nach Absprache mit der Stadt in diesem Jahr im Duisburger Zentrum statt. Zwischen City-Palais und Lifesaver-Brunnen.

„Es wird nicht zu 100 Prozent genau so sein wie im Landschaftspark“, sagte DGB-Gewerkschaftssekretär Frank Thon bei der Vorstellung der Pläne. Angesichts der sehr kurzen Vorlaufzeit sei er jedoch dankbar für die Arbeit der „verlässlichen Partner“ und ehrenamtlichen Kollegen. Es werden nicht alle gewohnten Infostände vor Ort sein, erklärte auch Wagner. Inhaltlich soll aber wieder alles (fast) so sein wie bis 2019 im Landschaftspark.

Das Programm des DGB konzentriert sich dabei auf zwei Bühnen, auf denen neben politischen Reden auch ein Musikprogramm geboten werden soll. Auf der Hauptbühne zeichnen dafür der deutschsprachige Singer/Songwriter Stoppok sowie die Coverband „Zauberlehrling“ verantwortlich. Auf der Jugendbühne sind Künstler wie das Junge Ensemble Ruhr und die Indie-Pop-Sängerin Stina Holmquist im Einsatz. Dazwischen sollen Catering- und die verbliebenen Info-Stände sowie ein Kinderbereich für die Unterhaltung der auf den gesamten Tag verteilt erwarteten rund 15.000 Besucher sorgen.

Zuvor soll der 1. Mai ganz klassisch mit einer Demonstration beginnen. Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ soll sich der Demonstrationszug um 11.30 Uhr am Hauptbahnhof in Bewegung setzen und dann auf indirekter Strecke zum Lifesaver-Brunnen führen. So wollen die Veranstalter zum Auftakt etwas vom gewohnten Gemeinschaftsgefühl aus dem Landschaftspark in die Innenstadt transportieren.

Stoppok tritt am 1. Mai bei der DGB-Kundgebung in Duisburg auf. Foto: Tina Acke Foto: Tina Acke/Tine Acke

Inhaltlich, das machte Wagner am Mittwoch deutlich, gibt es auf jeden Fall genug Anlass für eine lautstarke Mai-Kundgebung. „Die Pandemie-Auswirkung sind noch längst nicht weg“, sagte die Duisburger DGB-Vorsitzende. Sie erinnerte daran, dass nach den Solidaritätswellen für Beschäftigte in Medizin und Pflege zu wenig für die praktische Verbesserung von Gehalt und Arbeitsbedingungen getan wurde: „Applaus alleine reicht nicht.“ Vieles, was den Arbeitnehmern durch die Corona-Krise geholfen habe, wie die Verlängerung der Kurzarbeit oder die Erhöhung des Mindestlohns, sei zudem ohne den Druck der Gewerkschaften nicht denkbar gewesen.

DGB-Jugendbildungsreferentin Nina Krüger erinnerte an die prekäre Situation vieler junger Erwachsener. „Wir fordern, dass jeder junge Mensch in Duisburg eine Chance bekommt“, sagte sie. Dabei erneuerte sie eine alte DGB-Kernforderung: eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie.