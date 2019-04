Unterlagen werden nun geprüft : XXL-Betreiber einziger Bewerber für das Südbad

Duisburg Der Sportcenter-Betreiber beteiligt sich als Einziger an der Ausschreibung für das neue Süd-Bad. Er möchte bis 2023 auch einen Rutschenpark bauen.

Um den Bau des XXL-Bades, das bis 2023 in Hüttenheim entstehen soll, bewirbt sich der Betreiber des gleichnamigen Sportcenters in der Nachbarschaft, Sven Pirdzun. Er hat wie erwartet, seine Bewerbung auf die Ausschreibung der Stadt abgegeben. Die Frist endete am vergangenen Freitag. Damit nimmt die Realisierung eines neuen Bades für den Duisburger Süden eine weitere Hürde. In den nächsten Tagen werden nun die Unterlagen geprüft, so Duisburg-Sport-Chef Jürgen Dietz, „um festzustellen, ob daraus eine Vergabe entstehen kann“. Darüber entscheidet dann der Stadtrat.