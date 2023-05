Großprojekt in Duisburg Abriss des Südbads hat begonnen – wann der Neubau startet

Nachdem im März bereits mit Rückbauarbeiten im Inneren des ehemaligen Hallenbads Großenbaum begonnen wurde, starteten am Mittwoch die Abbrucharbeiten des ehemaligen Südbads. In der Zeit bis Juli 2023 wird nun der aktuelle Baukörper entfernt, so dass ab September 2023 mit dem Neubau des Bades an gleicher Stelle begonnen werden kann.