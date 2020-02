Sturmtief „Sabine“ : Schulen geschlossen, Events abgesagt

Duisburg Sturmtief Sabine fegt seit Sonntagmittag über Duisburg hinweg. Die Feuerwehr ist in höchster Alarmbereitschaft. Hildegardis- und Abteigymnasium bleiben am Montag geschlossen. Alle anderen Schulen entscheiden selbst.

Sturmtief „Sabine“ hält die Duisburger Feuerwehr auf Trab. Der Lagedienst der Einsatzkräfte ist bereits seit Sonntagmorgen in Alarmbereitschaft. Laut Deutschem Wetterdienst ist noch bis Montagabend mit Sturm und Böen zu rechnen. Obgleich es für eine Sturmbilanz aus diesem Grund natürlich noch zu früh ist: Bereits am Sonntag sind erste Auswirkungen des Tiefs mit dem Namen „Sabine“ spürbar. Außerdem greifen am Montag in der Stadt diverse Vorsichtsmaßnahmen.

Was den Montag angeht, werden diverse Schutzmaßnahmen Bestand haben. So hat zum Beispiel das Bistum Essen entschieden, dass die bischöflichen Schulen – in Duisburg also das Hildegardis- und das Abteigymnasium – vorsorglich geschlossen bleiben. Was die anderen Schulen im Stadtgebiet angeht, verweist die Stadt auf die Gesetzeslage. Sie stellt demnach allen Schulen in Duisburg frei, ob sie Unterricht abhalten wollen, oder ob sie den Schulkindern frei geben. Einige wie die Grundschule Am Knappert in Rahm haben bereits angekündigt, weder öffnen noch Betreuung anbieten zu wollen. Eltern sollten sich also in jedem Fall bei den jeweiligen Schulen ihrer Kinder über die örtliche Regelung informieren.