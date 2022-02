Sturmtief „Zeyned“ in Duisburg : Unwetter zerstört Kinder-Impfzelt und Dach von Grundschule

Foto: Christoph Reichwein (crei) 6 Bilder Sturm „Zeyneb“ wütet in Duisburg – Schiffscontainer und Impfzelt umgeweht

Update Duisburg Bis zum Wochenende fuhr die Duisburger Feuerwehr rund 250 Einsätze. Das Impfzelt am Bahnhof wurde abgebaut, in einer Schule in Walsum fällt auch am Montag der Unterricht aus. Zwischenzeitlich musste sogar die A 59 gesperrt werden.

Sturmtief „Zeynep hat am Wochenende an mehreren Orten in Duisburg große Schäden angerichtet. Besonders heftig getroffen hat es das Kinderimpfzelt am Hauptbahnhof und die Grundschule in Walsum. Dort wurde das Dach teilweise zerstört, der Unterricht fällt deshalb am Montag aus.

Am Bahnhof musste das Kinderimpfzelt abgebaut werden, das Zelt für Erwachsene hat den Sturm aber relativ unbeschadet überstanden. Insgesamt musste die Feuerwehr mehr als 250 Einsätze fahren. Die Eltern, die im Kinderimpfzelt einen Termin gebucht hatten, wurden laut Stadt informiert. Die Impfungen sollen nun im Zelt nebenan stattfinden.

In Wanheimerort mussten diese Container gegen den Sturm besonders gesichert werden. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Wegen „Zeynep“ hatte sich die Feuerwehr Duisburg nach eigenen Angaben am Freitagnachmittag erst auf eine „Vielzahl von Einsätzen“ vorbereitet. Die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr wurden daher zusätzlich mit ehrenamtlichen Helfern besetzt.

Beim Impfzelt waren am Abend die Seitenwände dem Sturm zum Opfer gefallen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Bis zum Nachmittag war die Lage dann allerdings noch überschaubar. 25 Mal musste die Feuerwehr bis dahin unwetterbedingt ausrücken. Dabei handelte es sich nach eigenen Angaben um kleinere Einsätze wegen losen Bauteilen oder abgebrochenen Ästen. Zuletzt wurden die Einsatzkräfte zu umgestürzten Überseecontainern in Wanheimerort gerufen.

Durch das zum Teil zerstörte Impfzelt am Hauptbahnhof war die angrenzende Autobahn durch lose Bauteile gefährdet. Die A 59 musste daher am Abend zwischen den Anschlussstellen Duissern und Zentrum komplett gesperrt werden.

Im Bereich der Anschlussstelle Duisburg-Marxloh drohte ein Baum auf die Autobahn zu stürzen. Dieser morsche Baum wurde von den Einsatzkräften vor Ort mit technischem Gerät gefällt. Durch diese Maßnahmen mussten alle drei Fahrspuren der A59, Fahrtrichtung Düsseldorf, von der Anschlussstelle Duisburg-Marxloh bis zur Anschlussstelle Duisburg-Hamborn, voll gesperrt werden. Zusätzlich war die linke Spur der Gegenfahrbahn von der Autobahnpolizei gesperrt worden.

Bis 23 Uhr waren 220 Einsatzkräfte zu 235 unwetterbedingten Einsätzen herausgefahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde nach der Sicherung des teilzerstörten Impfzeltes am Hauptbahnhof die Autobahnsperrung zwischen der Anschlussstelle Duissern und Zentrum wieder frei gegeben. Auch die Sperrung der Autobahn 59 im Bereich Marxloh wurde nach Räumung des gefällten Baumes ebenfalls wieder aufgehoben. Bis zum Morgen gab die Polizei die Anzahl der Einsätze mit rund 250 an.

Die DVG stellte vorübergehend den Betrieb von Bussen und Bahnen ein. Auch im Fernverkehr der Bahn gab es erhebliche Störungen und Ausfälle. Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen warnt davor, in den kommenden Tagen in den Wäldern spazieren zu gehen. Noch immer könnten sich lose Äste und ganze Bäume lösen.

(mlat/mtm/atrie)