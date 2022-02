Vorbereitung auf den Sturm : Duisburg hält neben Schulen auch Kitas am Donnerstag geschlossen

Duisburg Die Stadt Duisburg setzt den Beschluss der NRW-Landesregierung um und hält am Donnerstag alle Schulen geschlossen. Gleiches gilt auch für die Kitas in der Stadt. Die Feuerwehr bereitet sich derweil auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vor.

Duisburger Kitas, Schulen, Jugendzentren sowie die Musik- und Kunstschule sind am Donnerstag, 17. Februar, von der angekündigten Sturm- und Unwetterwarnung betroffen und bleiben folglich geschlossen. Das teilte die Stadt Duisburg am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

Das nordrhein-westfälische Familienministerium appelliert an Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen und nicht in die Kita oder Kindertagespflege zu bringen. Die städtischen Kindertageseinrichtungen in Duisburg sollen aber für die Notbetreuung geöffnet bleiben, die Betreuung dieser Kinder sei somit gewährleistet.