Studiengang „Energy Science“ an der UDE : Richtiger Umgang mit knappen Ressourcen

Duisburg Der Studiengang „Energy Science“ an der Uni Duisburg-Essen lockt junge Menschen mit attraktiven Auslandsaufenthalten auf der ganzen Welt.

Was meint Professor Rolf Müller von der Universität Duisburg-Essen (UDE) dazu, warum angehende Studierende Duisburg als Standort wählen sollten? Gemeinsam mit Professor Dietrich Wolf betreut er die künftigen Energieexperten auf ihrem akademischen Weg. „Wir haben wohl versäumt, die neuen Social-Media-Kanäle, über die die jungen Leute sich heute informieren, zu bedienen. Nun haben wir auch Accounts bei Instagram und Facebook eingerichtet, um für das Fach zu werben,“ erklärt er. Warum der Studiengang überhaupt ins Leben gerufen wurde? „Häufig haben Physiker früher Jobs gefunden, für die Kenntnisse in den Energiewissenschaften wichtig waren. Doch für den ökonomischen und ökologischen Umgang mit den begrenzten Ressourcen in Form nutzbarer Energie ist ein umfassendes Wissen über die verschiedenen Energieformen, deren Umwandlung, des Transports, der Verlustmechanismen sowie des wirtschaftlichen Einsatzes erforderlich“, führt der Experte aus. Und der Schwerpunkt in der Energy Science sind naturwissenschaftliche Grundlagen aus Chemie, Mathematik und Physik, keine technischen.

Das Interessante ist, dass für das dritte Studienjahr ein Aufenthalt an einer Partner-Universität vorgesehen ist. Und diese Liste ist spannend: Neben der Budapest University of Technology and Economics ist das etwa die Hong Kong Baptist University und die Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. Eindhoven, Rio Grande do Sul in Brasilien und Taiwan oder Reykjavik stehen auch noch zur Wahl. „Jede Partnerhochschule stellt ihre eigenen Kompetenzen in den Mittelpunkt“, betont Möller. In Budapest sind das Kernspaltung und Kernfusion, in Hong Kong erneuerbare Energien wie Wind und Wasser und Sonne, in Eindhoven die nachhaltigen Innovationen. So macht es Sinn, dass die Unterrichtssprache im dritten und vierten Jahr Englisch ist.