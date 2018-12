RP-THEMA GLÜCK: Neue Hoffnung für Herzinfarktpatienten

Duisburg Prof. Wolfgang Schöls vom Herzzentrum Meiderich und eine Medikamentenstudie, die für viele Patienten großes Glück bedeuten kann.

Helmut Schmidt war ein Kettenraucher – und wurde 96 Jahre alt. Der Altbundeskanzler wurde zwar mehrfach am Herzen operiert, rauchte aber bis ins hohe Alter. Andere Menschen haben schon mit 50 gesundheitliche Probleme mit Arteriosklerose, im Volksmund „Arterienverkalkung“ genannt, und erleiden Infarkte. „Helmut Schmidt hatte sicher gute Gene“, sagt Prof. Wolfgang Schöls. Der Chefarzt der Angiologie im Herzzentrum Meiderich weiß inzwischen, wie man Menschen helfen kann, die nicht ganz so gute Gene haben wie der Hanseat. Von einer medizinischen „Sensation“ möchte Schöls aber nicht sprechen. Für weltweite Furore hat das Forschungsergebnis einer Infarkt-Studie aber schon gesorgt. Allerdings war das Meidericher Herzzentrum dabei nur ein Rädchen im Forschungsgetriebe: Mehr als drei Jahre lang haben weltweit 10.061 Patienten an dieser Studie teilgenommen – einige eben auch in Meiderich.

Dunja Schulenburg erklärt, wie eine sogenannte Blindstudie funktioniert: „Ein Teil der Studienteilnehmer erhält einen Wirkstoff, ein Teil nur ein Placebo. Wir wissen zunächst selbst nicht, wer was bekommt. So können die Ergebnisse hinterher objektiv untersucht werden.“

Zuvor war allgemein bekannt, dass schlechte Cholesterinwerte zu Ablagerungen an der Innenseite von Gefäßen führen können. Die Verengung von Arterien und ein gestörter Blutfluss sind die Folgen. „Das alleine ist aber noch nicht besorgniserregend. Selbst ein Gefäß, dass zu 80 Prozent verengt ist, muss nicht zu einem Infarkt führen“, sagt Schöls. Der Erkrankte käme vermutlich beim Treppensteigen schnell ins Schnaufen, weil durch sein Blut nicht schnell genug Sauerstoff transportiert würde. „Dagegen führt auch eine vergleichsweise kleine Verengung von vielleicht zehn Prozent zum Herzinfarkt, wenn in einem Herzkranzgefäß eine Fettablagerung platzt und das Gefäß verstopft.“ Die Frage, die sich den Forschern weltweit stellte: Warum platzen manche Ablagerungen auf und führen zum Herzinfarkt, während andere, die auch deutlich größer sein können, über Jahrzehnte stabil bleiben? Darauf hat die Studie, die Schöls mit Unterstützung der Studienkoordinatorin Dunja Schulenburg in Meiderich über eine längere Zeit durchgeführt hat, eine eindeutige Antwort gegeben – in Einklang mit den Ergebnissen anderer Hospitäler in der ganzen Welt, die ebenfalls daran beteiligt waren.