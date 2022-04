Studie der Uni Duisburg-Essen : Angehende Lehrkräfte benachteiligen Roma-Kinder

Duisburg Dass Kinder mit Migrationshintergrund eher eine Empfehlung für eine niedrigere Schulform erhalten, ist kein Zufall – behauptet zumindest eine Studie der Universität Duisburg-Essen. Die Forscher haben dafür angehende Lehrkräfte befragt.

Nach einer Studie der Universität Duisburg-Essen (UDE) benachteiligen angehende Lehrkräfte Kinder aus Roma-Familien bei den Empfehlungen für eine weiterführende Schule. Bei gleichen Leistungen würden die befragten Lehramtsstudierenden Schülerinnen und Schüler mit Roma-Hintergrund am ehesten auf eine Hauptschule schicken, deutsche Kinder ohne Migrationshintergrund dagegen überwiegend zum Gymnasium, wie die Universität am Donnerstag in Essen mitteilte.