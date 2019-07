Tutoren in den Wohnheimen : Die Bewohner für alle Fälle

Duisburg In den Wohnheimen des Studierendenwerks Essen-Duisburg wohnen auch Tutoren. Sie stehen den Bewohnern mit Rat und Tipps zur Seite und planen Veranstaltungen. Die Rheinische Post hat sich mit dreien von ihnen getroffen.

Sechs Studenten, die jeweils in einem Wohnheim des Studierendenwerks Essen-Duisburg wohnen, haben eine besondere Rolle. Sie sind als Wohnheimtutor eingestellt und sorgen in ihrer Funktion vor allem dafür, dass in den Wohnheimen ein freundliches und integratives Miteinander herrscht. Zudem bieten sie Unterstützung und Orientierung beim Einleben im Wohnheim und der Umgebung. „Bei Fragen der Bewohner sind die Tutoren die erste Anlaufstelle vor Ort und helfen, dass sie sich rasch in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden“, sagt Johanne Peito, Sprecherin des Studierendenwerks. Insbesondere seien sie dabei für internationale Studenten da. „Die Tutoren stärken die Willkommenskultur“, so Peito. Sie unterstützten ausländische Studenten unter anderem bei Sprachschwierigkeiten oder Behördengängen, geben auf Wunsch Informationen zum Studieren und Leben im Ruhrgebiet, helfen etwa beim Einrichten eines Kontos oder beim Anmelden im Einwohnermeldeamt. Darüber hinaus organisieren die Tutoren kulturelle Veranstaltungen in den Wohnheimen. Im vergangenen Jahr waren es 40 Stück mit insgesamt knapp 1300 Besuchern. Gut besucht sind vor allem das Sommergrillen und die Länderabende, an denen jeweils ein Land und seine Traditionen vorgestellt werden.