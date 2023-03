Rund 300 Euro Darum ist der Strom in Duisburg günstiger als mit der Preisbremse

Die Stadtwerke Duisburg denken und planen nach eigener Aussage „in langfristigen Zyklen“. Die Strategie, Schwankungen langfristig auszugleichen, habe sich ausgezahlt und davon würden die Kundinnen und Kunden jetzt profitieren. So kündigen die Stadtwerke Duisburg an, Mitte des zweiten Quartals 2023 die Gaspreise in der Grundversorgung den Marktentwicklungen anzupassen und zu senken. „Und das, obwohl die Beschaffungspreise noch immer auf einem deutlich höheren Niveau als vor Beginn der Preiskrise im Jahr 2021 liegen“, heißt es in einer Mitteilung.