15.000 Haushalte betroffen Stromausfall in den Duisburger Stadtteilen Hochfeld und Wanheimerort

Duisburg · In Duisburg ist es am Montagmittag zu einem Stromausfall mit weitreichenden Folgen gekommen. Rund 15.000 Haushalte in den Stadtteilen Hochfeld und Wanheimerort sind betroffen. Der Versorger arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.

30.01.2023, 13:10 Uhr

In Duisburg ist es am Montag zu einem Stromausfall gekommen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

In den Duisburger Stadtteilen Wanheimerort und Hochfeld ist seit Montagmittag, gegen 12.10 Uhr, die Versorgung mit Strom unterbrochen. Betroffen sind rund 15.000 Haushalte. Die Ursache für die Störung ist noch unklar. Die Netze Duisburg GmbH arbeitet nach eigenen Angaben derzeit an der Wiederversorgung des betroffenen Gebiets.

(dab)