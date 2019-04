Siedlergemeinschaft pflanzte Obstbäume : Streuobstwiese in Bissingheim ist eine gute Adresse für Bienen

Die Siedlergemeinschaft Bissingheim pflanzte Obstbäume auf der früheren Spielwiese des Kindergartens am Märchenweg. Foto: Schimmel

Bissingheim Die Siedlergemeinschaft Bissingheim pflanzte Obstbäume auf einer ehemaligen Spielwiese. Nachbarn wollen sich im Sommer ums Gießen kümmern.

Das wird sich bei den Bienen mit Sicherheit schnell herumsprechen: Seit dem Wochenende gibt es auf der Wiese hinter dem ehemaligen Evangelischen Kindergarten sechs neue Obstbäume. Die Siedlergemeinschaft Bissingheim hatte ihre Mitglieder dazu aufgerufen, beim Anlegen einer Streuobstwiese mitzuhelfen.

Der Aufruf traf nicht auf taube Ohren. Am Samstagmorgen hatten sich gut 25 Helfer mit Schubkarren, Spaten, Schaufeln und Gießkannen eingefunden, um ihr Dorf noch grüner zu machen. Als sich der Treck der Arbeitskolonne auf den Weg durch das kleine Wäldchen zwischen Autobahn und Berglehne in Richtung des Wiesengrundstücks machte, durfte eine Kiste Bier nicht fehlen. Gartenaktivitäten machen bekanntlich Durst, und ein Bierchen nach getaner Arbeit gehört einfach dazu. Bevor es aber soweit war, wurden unter Anleitung des Stadtförsters Axel Freude erstmal die Gruben ausgehoben, in die die Apfel-, Pflaumen- und Mirabellenbäume eingesetzt werden sollten.

Nach der Aufgabe des konfessionellen Kindergartens am Märchenweg wurden auf dem Grundstück schicke Zweifamilien-Eigenheime errichtet, die Kindergarten-Spielwiese fiel an die Stadt Duisburg zurück. Als Helmut Ternes, der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, von der Absicht des Amtes für Umwelt und Grün erfuhr, auf der nicht mehr genutzten Freifläche eine Streuobstwiese anzulegen, boten die Bissingheimer sofort an, sich daran zu beteiligen. Entsprechend gut organisiert lief die Pflanzaktion ab. Da wurde – oftmals mit Kind und Kegel – kräftig gebuddelt, Erde transportiert und unter der Anleitung von Axel Freude dafür gesorgt, dass die Erstbepflanzung fachmännisch durchgeführt wurde. „Die Nachbarn haben sich bereit erklärt, das Grundstück im Auge zu behalten“, erläuterte Helmut Ternes, der sich darüber freute, dass auf diese Weise im Sommer auch für die Bewässerung der noch jungen Bäume Sorge getragen wird.

Michael Kleine-Möllhoff ist davon überzeugt, dass das auch funktionieren wird: „Die ganze Aktion beweist wieder einmal, dass wir eine gute Dorfgemeinschaft haben. Man packt einfach mit an und hilft mit.“ Der Bezirkspolitiker der Grünen hat selber Obstbäume in seinem Garten, sieht Bissingheim in dieser Hinsicht eigentlich gut aufgestellt, merkt aber an: „Mit Blick auf das Bienensterben sind solche Maßnahmen schon sehr wichtig.“