Was die Gewerkschaften planen : Kindergärten in Duisburg werden am Mittwoch bestreikt

Kindergärten in Duisburg werden am Mittwoch bestreikt

In Duisburg bleiben am Mittwoch viele Kindertagesstätten streikbedingt geschlossen. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Duisburg Die Gewerkschaft macht mobil: Nach den Recyclinghöfen, Bus und Bahn sind am Mittwoch nun die Kindertagesstätten in Duisburg dran und werden ebenfalls bestreikt.

Nachdem die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst am vergangenen Wochenende in Potsdam auch in der zweiten von drei vereinbarten Verhandlungsrunden kein Angebot abgegeben hätten, werde es in Duisburg zu weiteren Warnstreiks kommen. Das teilte die Gewerkschaft ver.di am Montag mit. Von einem Warnstreik seien am Mittwoch,30. September, die Duisburger Kitas betroffen.