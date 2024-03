Neues Straßenverkehrsamt Duisburg Jeden Tag um Mitternacht gibt es neue Termine

Das Straßenverkehrsamt der Stadt Duisburg wurde jetzt am neuen Standort an der Theodor-Heuss-Straße 80 in Neumühl eröffnet. Ab sofort sind die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde sowie der Bereich Personen- und Güterverkehr mit insgesamt rund 90 Mitarbeitenden sowie Auszubildenden dort angesiedelt. „Kurze Wege, geringe Wartezeiten und das alles in einem hochmodernen Ambiente. Wir können allen Duisburgerinnen und Duisburgern hier ein tolles Angebot rund um Verkehrsmobilität in unserer Stadt machen“, so Oberbürgermeister Sören Link.