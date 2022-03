Straßennamen in Duisburg : Die „Königin der Herzen“ und das Ungeheuer

Treffen der Königin Luise mit Napoleon am 6. Juli 1807 in Tilsit: Das Gespräch fand entgegen der Darstellung unter vier Augen statt. Foto: Universität Osnabrück

Serie Duisburg In Duisburg gibt es mehrere patriotische Straßennamen. Wir erklären in unserem heutigen Blick in die Geschichtsbücher, auf welche Persönlichkeiten diese zurückgehen.