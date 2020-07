Warum es vor dem Bezirksamt auf einmal bunt ist : Straßenkunst in Meiderich

Duisburg Da muss man schon mal genau hinschauen: Was Gregor Wosik und Marion Ruthardt da auf den Boden gezaubert haben, ist Street Art vom Feinsten. Auch in anderen Bezirken soll es demnächst mehr Kunst im öffentlichen Raum geben.

Karin Tanzer, stellvertretende Bezirksmanagerin, der Künstler Gregor Wosik, Bezirksbürgermeisterin Daniela Stürmann, die Künstlerin Marion Ruthardt und Ute Schramke vom Veranstaltungsmanagement der Bezirke (von links) stehen auf einem sehenswerten Kunstwerk in Meiderich. Um Kunst in den Bezirken wieder lebendig zu machen, wurde zu einem Kunst-Wettbewerb aufgerufen. Sieben Projekte sind ausgewählt worden, die in den nächsten sieben Wochen an den Bezirksämtern im öffentlichen Raum nacheinander präsentiert werden. Die Duisburger Künstlerin Marion Ruthardt und ihr Malpartner Gregor Wosik haben jetzt in Meiderich ein großes 3D-Street-Art-Motiv mit dem Titel „Baut Brücken, keine Mauern!“ gestaltet. Das Street-Art-Motiv ist vor dem Bezirksamt Meiderich an der Von-der-Mark-Straße 36 zu sehen und zu fotografieren.