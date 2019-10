Polizeihauptkommissar Stefan Hausch zur Havarie auf dem Rhein : „Zum Glück ist es glimpflich ausgegangen“

Duisburg/Wesel Ein Tanker und ein Flusskreuzer kollidieren bei Wesel auf dem Rhein - die Duisburger Polizei versucht nun herauszufinden, wie das passieren konnte. Polizeihauptkommissar Stefan Hausch kennt die Besonderheiten des Rheins und warum der Fluss Schiffsführer besonders fordert.

Sieben Menschen sind am Dienstagabend verletzt worden, als ein Flusskreuzfahrtschiff auf dem Rhein bei Wesel mit einem Tanker zusammengestoßen ist. Wir haben mit Polizeihauptkommissar Stefan Hausch über die Havarie gesprochen. Der 57-Jährige ist Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Duisburg. Die NRW-Wasserschutzpolizei gehört zum Duisburger Präsidium.

Herr Hausch, wissen Sie schon, was zur Kollision der beiden Schiffe auf dem Rhein geführt hat?

Hausch Nein, dazu ist es noch zu früh. Wir haben die beiden Schiffsführer befragt – einen Mann und eine Frau – und Zeugen, dazu gehören auch Crew-Mitglieder und Passagiere. Es läuft auch noch eine technische Untersuchung der Schiffe, da ja auch ein technischer Schaden ursächlich gewesen sein kann. Ein Sachverständiger hat die Schiffe am Abend noch begutachtet. Wir wissen auch noch nicht, wer Verursacher des Unfalls war.

Wie kommt es denn grundsätzlich zu solchen Unfällen?

Hausch Grundsätzlich ist es erstmal so, dass jedes Schiff auf seiner Seite bleiben muss, also auf der rechten Seite des Fahrwassers fährt. Das gilt sowohl für den bergwärts fahrenden Schiffsführer, das war in dem Fall das Tankschiff, als auch für das stromabwärts fahrende Schiff – in dem Fall das Passagierschiff. Es gibt aber gewisse Gelegenheiten, bei denen man von dieser Regel abweicht, dann fahren die Schiffe mit der jeweiligen Steuerbordseite aneinander vorbei. Backbord bezeichnet die linke Seite des Schiffes, Steuerbord die rechte. Jedes Schiff fährt dann innerhalb des Fahrwassers quasi links. Ein solches Manöver muss aber angezeigt werden. Die Schiffsführer müssen sich gegenseitig signalisieren, dass sie mit diesem Manöver einverstanden sind und beide wissen, wie der andere fahren will.

Welche Gründe gibt es für ein solches Manöver?

Hausch Naja, es gibt Rhein-Strecken, wo das grundsätzlich jederzeit möglich ist, sich Steuerbord/Steuerbord zu begegnen. Etwa wenn Schiffe, die gegen den Strom fahren, die strömungsgünstigere Innenkurve einer Flusskrümmung passieren wollen. Dadurch lässt sich viel Zeit gewinnen und Kraftstoff sparen. Da hängen also Betriebskosten dran - das ist eine rein ökonomische Sache. Aber es gibt auch andere Gelegenheiten, etwa wenn ein Schiff in einen Hafen fahren will. Um gut reinzukommen in bestimmte Häfen muss der Schiffsführer manchmal die Fahrwasserseite wechseln - das gilt auch für verschiedene Kanäle oder Anlegestellen.

Wie signalisieren die Schiffsführer diese Manöver?

Hausch Die Ausnahmemanöver werden tagsüber durch blaue Signaltafeln angezeigt, die runtergeklappt werden am Schiff. Zusätzlich sind die Tafeln mit einem Blinklicht versehen, damit der entgegenkommende Schiffsführer das erkennen kann. Meistens spricht man sich zusätzlich über Funk ab. Manchmal gibt es da aber Störungen. Aber das alles ist noch Gegenstand der Ermittlungen - auch, ob es im aktuellen Fall überhaupt zu einem solchen Manöver gekommen ist. Wenn es dabei zu Irritationen oder Missverständnissen kommt, kann es durchaus passieren, dass es zu einer Kollision kommt. Der Rhein ist ein dicht befahrenes Gewässer. Es kann immer auch jemand einen Fahrfehler machen – wie auf der Autobahn.

Gilt der Rhein denn als schwieriges Gewässer für Schiffsführer?

Hausch Der Rhein besteht im Prinzip nur aus Kurven, die Sichtweite ist ständig durch den Stromverlauf eingeschränkt. Da ist auf jeden Fall ständige Wachsamkeit geboten.

Kann die Wassertiefe eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben?

Hausch Derzeit haben wir kein Niedrigwasser im Rhein, also nein. Grundsätzlich kann das aber ein Problem sein, dass nicht immer über die gesamte Breite des Stroms eine Fahrwassertiefe garantiert ist. Bei Niedrigwasser verringert sich die Strombreite, dadurch wird es für die Schiffe enger. Dann müssen Schiffe bei ihrer Beladung die reduzierte Wassertiefe berücksichtigen.

Das Tankschiff war mit 1400 Tonnen Benzin beladen, die Havarie hätte auch dramatischer enden können, oder?

Hausch Grundsätzlich war das wegen der Ladung des Tankschiffes eine große Gefahr, zum Glück ist es glimpflich ausgegangen. Es ist weder Ladung ausgelaufen noch sind die Schiffstanks beschädigt worden.

Wie geht es den Verletzten?