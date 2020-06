Kostenpflichtiger Inhalt: Ungewöhnliche Aktion : Spendenmarathon für die Tafel

Ein Teil der Strecke führt über den Rheindeich. Ein wenig Zeit, die Industriekulissen zu genießen, wird Stefan Dickmann am Sonntag wohl haben. Foto: Funke-Gruppe/Tanja Pickartz

RHEINHAUSEN Stefan Dickmann aus Kamp-Lintfort läuft am Sonntag einen Spendenmarathon durch Duisburg und am Niederrhein. Start und Ziel seines Laufs liegen in Rheinhausen. Start ist bereits um 9 Uhr.