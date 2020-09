Wie es mit der Umgehungsstraße im Duisburger Norden weiter geht : Startschuss für die Querspange in Walsum

Rainer Enzweiler, Bruno Sagurna, Benedikt Falszewki (DIG-Beirat), Thomas Schlipköther und Matthias Palapys (DIG-Geschäftsführer). Foto: krischerfotografie

Duisburg Darauf warten viele Menschen im Duisburger Norden schon länger: Die neue Umgehungsstraße wird jetzt in Angriff genommen. Ende 2024 soll dann alles fertig sein.

Die Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG) hat am Montag im Beisein der beiden Beiratsvorsitzenden Bruno Sagurna und Rainer Enzweiler mit einem ersten Spatenstich das Startsignal für das Straßenbauprojekt „Querspange Walsum“ gegeben. „Der Bau der neuen Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum ist eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs auf den Hauptverkehrsstraßen von Fahrn und Marxloh“, so DIG-Geschäftsführer und Hafen-Vorstand Thomas Schlipköther. Diese Maßnahme werde mit dem zusätzlich zur Verfügung gestellten Lkw-Parkplatz auf logport VI in Walsum (die RP berichtete) die Anwohner langfristig entlasten, heißt es seitens des Hafens.

Die Süd-West-Querspange soll die A 59 mit den gewerblichen und industriellen Flächennutzungen in Hamborn und Walsum verbinden. Damit soll insbesondere der Lkw-Durchgangsverkehr aus den Wohnbereichen in Hamborn und Walsum verlagert und die Anbindung der einzelnen Betriebe verbessert werden, teilte der Hafen am Montag mit.

Zur Sicherung von Gewerbe- und Logistikstandorten über die Straße und unter Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung des Gesundheitsschutzes sei es gemeinsam erklärtes Ziel der Stadt Duisburg und Duisport, die Süd-West-Querspange Hamborn/Walsum zeitnah umzusetzen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt (Start Januar 2021) beginnt an der A 59 Anschlussstelle Duisburg-Fahrn, verläuft in Richtung Westen und schließt an die Weseler Straße an. Im Rahmen eines ebenfalls durch die Stadt erteilten Planungsauftrages erarbeitet die DIG die Grundlagen für den Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt.

Der Abschluss dieses Projektes ist mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts zum Ende 2024 vorgesehen.

