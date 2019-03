Zeitarbeitsfirma am Innenhafen : Norbert Maul ist neuer Geschäftsführer von Start NRW

Norbert Maul. Foto: FUNKE FotoServices/Kerstin Bögeholz

Norbert Maul, früher Chef von Arbeitsagentur und Jobcenter, rückt jetzt an die Spitze der Zeitarbeitsfirma Start. Deren Zentrale liegt am Innenhafen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den dritten Duisburger Chefposten hat Norbert Maul zum Monatsbeginn angetreten, immer stand der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt seines beruflichen Engagements. Als Geschäftsführer von Start NRW führt er ein Zeitarbeitsunternehmen mit knapp 2600 Zeitarbeitnehmern, 180 internen Mitarbeitern in NRW-weit 28 Niederlassungen – und hohem eigenen Anspruch. Denn das vor bald 25 Jahren gegründete Unternehmen mit Hauptsitz an der Schifferstraße am Innenhafen ist seinerzeit angetreten, sich vom bis dahin nicht unbedingt positiven Bild der Zeit- oder Leiharbeitsbranche deutlich abzuheben. „Wir liegen immer über Mindestlohn“, sagt Maul, aber noch wichtiger ist für ihn eine andere Start-Besonderheit, über die er schmunzelnd sagt: „Wir kannibalisieren uns selbst.“ Heißt: Erklärtes Ziel bei Start ist die Übernahme der zu 90 Prozent mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigten Zeitmitarbeiter durch die Unternehmen, für die sie „leihweise“ im Einsatz sind. Und so schnell wie möglich sollen sie schon zuvor das gleiche Gehalt bekommen wie die Kollegen mit festen Arbeitsplätzen beim Auftraggeber.

Klarer Schwerpunkt bei Start sind von Beginn an gewerbliche Tätigkeiten, aber Maul kündigt an, den „blinden Fleck im kaufmännischen Bereich“ zu verkleinern. Kunden sind namhafte Firmen wie Thyssenkrupp Steel oder die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann, aber auch kleinere und mittlere Unternehmen.

Als größte aktuelle Herausforderung sieht Maul derzeit die berufliche Versorgung von 500 früheren Bergleuten, die Start unter Vertrag genommen hat. Gut ausgebildet seien sie und auch relativ jung, ermuntert Maul interessierte Firmen, sich bei Start zu melden. Stolz ist Maul auch darauf, 250 Auszubildende zu „sponsern“. Sie haben alle einen Arbeitsvertrag mit Start, aber die Ausbildung liegt in den Händen von Kooperationsbetrieben: „Und die Kosten teilen wir uns.“ Risiken und Verwaltungsarbeit liegt allein beim Unternehmen am Innenhafen. 2019 soll es zudem 30 Ausbildungsverträge über Teilzeitausbildungen geben, kündigte Maul an.

Das Zeitarbeitsunternehmen Start wurde 1995 auf Initiative des Landes NRW gegründet, Städte, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Kirchen und weitere Partner waren als Gesellschafter eng eingebunden. Ziel sei es gewesen, erklärt Maul, Zeitarbeit zu fairen Bedingungen anzubieten, also auch eine manierliche Bezahlung der Mitarbeiter sicherzustellen: „Wir waren teuer, hatten aber einen guten Ruf“, blickt Maul zurück. Ein Erfolgsrezept dabei: „Wir müssen Geld verdienen, aber unsere Gesellschafter ziehen kein Geld raus. Vieles, was Politiker zur Verbesserung von Zeitarbeit fordern, sei in den letzten 25 Jahren bei Start erprobt worden.

(mo)