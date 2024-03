Philharmonisches Konzert Star-Pianist Javier Perianes und Eun Sun Kim erstmals in Duisburg

Beim jüngsten und somit achten Philharmonischen Konzert der laufenden Saison war die Philharmonie Mercatorhalle fast ganz gefüllt. Das lag zum einen an der dabei gültigen Aktion "Bring a Friend", bei der die Abonnentinnen und Abonnenten dieser städtischen Konzertreihe jemanden mitbringen können, zum anderen an dem attraktiven Programm aus drei gängigen Schlüsselwerken des klassisch-romantischen Repertoires, alle uraufgeführt in Wien.