Kampf um Arbeitsplätze bei Thyssenkrupp Stahlkocher protestieren an der Villa Hügel

Die Villa Hügel ist nicht zum ersten Mal Schauplatz des Protestes. Bis heute erinnern sich viele Stahlarbeiter noch an die Vorfälle von 1987. Am 9. Dezember hatten damals wütende Stahlarbeiter die Villa Hügel gestürmt. Das Aus für das Hüttenwerk in Rheinhausen konnte dadurch bekanntlich nicht verhindert werden – doch die Proteste hatten für bundesweite Beachtung gesorgt und letztlich mit dazu beigetragen, dass es in Rheinhausen wirtschaftlich weiterging und mit dem Logport auch neue Arbeitsplätze entstanden.