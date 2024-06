Robert Habeck kommt zum Stahlgipfel nach Duisburg „Jeder fünfte Arbeitsplatz hier in Duisburg hängt am Stahl“

„Jeder fünfte Arbeitsplatz hier in Duisburg hängt am Stahl“, so Schaurte-Küppers. „Wenn wir dieses hier in Duisburg nicht schaffen, dann hat Europa keinen Stahl mehr.“ Wenn die grüne Transformation in der Stahlindustrie nicht gelingt, dann gelingt sie nirgendwo, so der Tenor. IHK-Hauptgeschäftsführer Dietzfelbinger ist froh über den Stahlgipfel: „Da haben wir fünf Jahre lang für gekämpft.“ Die Einladung erfolge durch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, erwartet werde unter anderen auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. „Wir hoffen auch auf den Bundeskanzler, das er hier mit dabei ist“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. Neben politisch Verantwortlichen werden dazu auch Entscheidungsträger aus der Stahlindustrie eingeladen. „Wir erwarten dabei, dass ein politisches Bekenntnis zum Stahlstandort Deutschland, Europa und vor allem auch Duisburg kommt.“ Es reiche aber nicht nur eine Absichtserklärung – es müsse klar gesagt werden, wie die Bundesregierung auch weiter konkret helfen will.