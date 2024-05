Solarenergie in Duisburg Das eigene Kraftwerk auf dem Dach oder dem Balkon

Mehr als 4500 PV-Anlagen sind in Duisburg seit dem vergangenen Jahr insgesamt in Betrieb. Das teilten die Stadtwerke Duisburg jetzt mit. Mehr als 34 Prozent dieser Anlagen seien erst 2023 ans Netz gegangen. Im Vergleich zum Jahr 2022 sei der Zubau der Anlagen sogar um mehr als 50 Prozent gestiegen, so der örtliche Energieversorger.