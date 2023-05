Energieversorger aus Köln Warum die Rheinenergie Anteile der Duisburger Stadtwerke übernimmt

Duisburg · Die Energieversorgungsunternehmen in Duisburg und Köln bauen ihre Kooperation weiter aus. Was hinter der Vernetzung steht und in welchen Bereichen beide künftig verstärkt zusammenarbeiten wollen.

17.05.2023, 12:02 Uhr

Von links: Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der Rheinenergie, Duisburgs OB Sören Link, Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG und Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Duisburg AG. Foto: DVV/Daniel Tomczak

Die Energieversorgungsunternehmen in Duisburg und Köln bauen ihre Kooperation weiter aus. Dazu überträgt die Westenergie AG im Rahmen der Rheinlandkooperation ihre 20-prozentige Beteiligung an der Stadtwerke Duisburg AG an die Rheinenergie AG. Den erfolgreichen Abschluss der Anteilsübertragung haben die beteiligten Unternehmen unter Beisein der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, sowie des Oberbürgermeisters der Stadt Duisburg, Sören Link, am Montag bei einer Feierstunde in Duisburg begangen. Verbunden mit dem Anteilswechsel ist eine stärkere Kooperation zwischen der Rheinenergie und den Stadtwerken Duisburg. Die beiden Versorgungsunternehmen wollen vor allem ihre Erfahrungen und Kompetenzen bei Energiedienstleistungen für smarte Quartiere, beim Ladesäulenausbau sowie im Bereich der Messdienstleistungen einbringen. Im Bereich der Erneuerbaren Energien betreiben die Stadtwerke Duisburg und die Rheinenergie bereits gemeinsame Windparkgesellschaften. Ihre Zusammenarbeit bei der Windenergie wollen die beiden Unternehmen auf den Bereich der Fotovoltaik erweitern. Fernwärme für weitere 15.000 Haushalte in Duisburg Stadtwerke zum Heizungsgesetz Fernwärme für weitere 15.000 Haushalte in Duisburg „Genauso wie der Klimawandel keine Stadtgrenzen kennt, dürfen unsere Anstrengungen bei seiner Bewältigung nicht an Stadtgrenzen enden. Die Menschen und Betriebe an Rhein und Ruhr erwarten Lösungen, wie sie ihre Energieversorgung künftig sicher, bezahlbar und vor allem klimaneutral sicherstellen können. Ich freue mich, dass die Stadtwerke Duisburg und die Rheinenergie gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten. Damit stärken sie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der gesamten Region“, sagt Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln. „Die Energiewende wird vor Ort in den Städten umgesetzt, die kommunalen Versorgungsunternehmen sind dabei Treiber dieser Entwicklung: Sie bauen die notwendige Infrastruktur auf und bieten die Lösungen für eine umweltfreundliche Versorgung. Indem Duisburg und Köln gemeinsam ihre Kompetenzen auf zukunftsweisenden Themenfeldern der Energiewirtschaft einbringen, profitieren davon die Menschen in den beiden Städten und in der Region“, sagt Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link. Stadt bleibt hart – Keine Bohrung für Wärmepumpe unter dem Bürgersteig Kommunale Wärmeplanung in Duisburg Stadt bleibt hart – Keine Bohrung für Wärmepumpe unter dem Bürgersteig „Als Versorgungsunternehmen in einer Großstadt beschäftigen uns die gleichen Themen und wir stehen vor ähnlichen Chancen und Herausforderungen. Wir arbeiten entlang der Rheinschiene bereits seit einigen Jahren in verschiedenen Bereichen zusammen. Der Gesellschafterwechsel schafft nun eine weitere Basis, um die regionale Kooperation zu stärken und zu erweitern“, sagt Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Duisburg. „Wir wachsen gemeinsam, weil wir Kräfte bündeln. Die Städte Köln und Duisburg liegen im Zentrum einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas, der Metropolregion Rhein-Ruhr. Mit der Kooperation erreichen wir eine bessere Marktdurchdringung, und damit auch Wachstum für beide Unternehmen“, sagt Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der Rheinenergie.

(dab)