Energiepreise in Duisburg : Was die Duisburger Stadtwerke nun Bestandskunden anbieten

Die Gasumlage wird nicht erhoben, die Gaspreisbremse soll kommen, die Stadtwerke haben jetzt auch einen neue Tarife für Strom und Gas im Angebot – mit Preisgarantien. Was Kunden jetzt wissen müssen.

Bisher galt die Grundversorgung als günstigste Variante. Sie wird wie berichtet zum 1. November zusammengeführt, so dass es in der Grundversorgung bei den Duisburger Stadtwerken hier wie auch bei anderen lokalen Energieversorgern nur noch einen Tarif gibt. Das hätte es für neue Kunden günstiger, für Bestandskunden teurer gemacht. Dem wollen die Stadtwerke jetzt einen Riegel vorschieben und ihre Bestandskunden, die ja zum Teil schon seit Jahrzehnten ihre Energie von dort beziehen, ein günstigeres Angebot machen.

Das sind die sogenannten „Classic Fix“-Tarife, in die noch bis zum 31. Oktober gewechselt werden kann. Beim Erdgas beträgt der Arbeitspreis hier 27,00 Cent für die Kilowattstunde – allerdings nur für den „Stufe 1“ genannten Verbrauch bis zu 5410 Kilowattstunden. Der Mehrverbrauch fällt dann in die „Stufe 2“, die 23,83 Cent pro Kilowattstunde kostet. Allerdings ist in der „Stufe 2“ der Grundpreis mit 257,28 Euro deutlich höher als in „Stufe 1“ mit 85,78 Euro.