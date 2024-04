Energieversorger in Duisburg Stadtwerke sehen „erheblichen Korrekturbedarf“ bei alten Rechnungen

Für den lokalen Energieversorger selbst sei dies jedoch mnit zusätzlicher Arbeit verbunden: „Gleichzeitig bedeuten all diese Eingriffe in den Energiemarkt aber einen bisher nie dagewesenen Mehraufwand für die Energieversorgungsunternehmen. In kürzester Zeit mussten Prozesse völlig neu aufgesetzt und digitale Lösungen erarbeitet werden, um gesetzliche Vorschriften überhaupt umsetzen zu können“, heißt es in einer Mitteilung. Dabei seien die Fristen nicht selten so eng gesetzt worden, dass sie nur „durch eine massive Umorganisation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt einzuhalten waren“.