Ab 1. Juni geplant Stadtwerke Duisburg senken den Gaspreis

Service | Duisburg · Die aktuelle Entwicklung am Energiemarkt greifen die Stadtwerke Duisburg auf und senken den Erdgaspreis in der Grundversorgung zum 1. Juni 2023. Sollte es keine unvorhersehbaren Marktverwerfungen geben, planen die Stadtwerke eine Preisstabilität in diesem Jahr.

04.04.2023, 11:00 Uhr

Die Hauptverwaltung der Stadtwerke an der Bungertstraße in Hochfeld. Foto: DVV/Daniel Tomczak

Die Preise am Energiemarkt hätten im letzten Jahr Rekordwerte erreicht. Sie lägen auch weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als vor dem Krieg in der Ukraine, sind in den vergangenen Monaten jedoch gefallen, teilte der örtliche Energieversorger jetzt mit. Der Preis für eine Kilowattstunde Erdgas in der Grundversorgung sinkt dann um 4,14 Cent auf 15,24 Cent je Kilowattstunde. Der jährliche Grundpreis bleibe unverändert. Ein Singlehaushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 7000 kWh spartezukünftig rund 290 Euro brutto pro Jahr. Bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 22.000 Kilowattstunden liege die Ersparnis bei rund 911 Euro brutto pro Jahr, so die Stadtwerke. Die Entlastung durch die Gaspreisbremse sei bei beiden Beispielrechnungen noch nicht berücksichtigt. Dadurch würden dann 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs mit 3,24 Cent pro Kilowattstunde entlastet. Der Vier-Personen.Haushalt spare so zusätzlich rund 570 Euro. „Die Stadtwerke Duisburg denken und planen in langfristigen Zyklen. Unsere Strategie, Schwankungen langfristig auszugleichen, hat sich ausgezahlt und davon profitieren nun unsere Kundinnen und Kunden. Und dass, obwohl die Beschaffungspreise noch immer auf einem deutlich höheren Niveau als vor Beginn der Preiskrise im Jahr 2021 liegen“, sagt Christian Theves, Privat- und Gewerbekundenleiter der Stadtwerke Duisburg. Zurückliegender Heizwinter war der teuerste aller Zeiten Gas noch teurer als Öl Zurückliegender Heizwinter war der teuerste aller Zeiten Die Stadtwerke Duisburg informierten in diesen Tagen ihre Kundinnen und Kunden über die neue Tarifstruktur. Nachfolgend passten die Stadtwerke Duisburg bei den Kundinnen und Kunden die monatlichen Abschlagszahlungen an die neue Kostenstruktur an, bei denen es erforderlich ist. Hierüber würden sie gesondert informieren. Allen Kundinnen und Kunden, die ihre Abschläge überweisen oder in bar einzahlen, raten die Stadtwerke, ihre Zahlungen dann umgehend an die neue Abschlagshöhe anzupassen. Über die Auswirkung der Gaspreisbremse erhielten die betroffenen Kunden eine separate Information. Stadtwerke Duisburg setzen Abschläge komplett aus Nach Chaos an der Hotline Stadtwerke Duisburg setzen Abschläge komplett aus Die stark gestiegenen Energiepreise blieben für die Verbraucherinnen und Verbraucher „eine große Herausforderung“, heißt es weiter. Mit den staatlichen Unterstützungsleistungen und Preissenkungen durch Energieversorger werde die Kostenbelastung zwar gedämpft, im Vergleich zu früheren Jahren jedoch hoch bleiben. Deshalb lohne es sich auch weiterhin, Energie einzusparen. Tipps zum Energiesparen finden Interessierte auf der Website der Stadtwerke unter www.stadtwerke-duisburg.de/privatkunden/themen/energiesparen.

(mtm)